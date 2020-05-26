Квартирный вопрос: Akkord «по закону» оставил журналиста без крыши над головой

В то время, когда все отечественные структуры и компании занимаются последствиями двухмесячного карантина, в ходе которого, как наказал президент, в первую очередь должны быть минимизированы экономические потери простых граждан, некоторые компании решили действовать по-своему. Одна из них – Akkord Sənaye Tikinti İnvestisiya Korporasiyası приняла решение воспользоваться последствиями карантина и вернуть себе квартиру, тем самым оставив в такой трудный период без жилья журналиста.

Ну и что здесь такого – спросит читатель, журналист тоже равен перед законом, как и все остальные граждане страны. Но в данном случае исполнение решения суда сопровождалось грубым нарушением законов страны. Обо всем по порядку.

На днях руководитель интернет-канала Kanal 13 Азиз Гарашоглу обвинил компанию Akkord Sənaye Tikinti İnvestisiya Korporasiyası в захвате квартиры, принадлежащей его семье и расположенной в «Городке молодежи Апшерон». С обвинениями Азиза Гарашоглу вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке: (https://www.youtube.com/watch?v=ynL6qgDBhDs&feature=youtu.be).

# решило выяснить, действительно ли компания Akkord захватила собственность руководителя Kanal 13, и насколько действия компании соответствуют букве закона.

Юрист компании Akkord Замиль Абдуллаев считает, что они не совершили ничего противозаконного.

«Ипотечный договор был заключен с братом Азиза Гарашоглу Анаром Оруджевым. Наши действия были вполне законны, так как мы действовали на основании решения суда. Я сам составлял судебный иск с требованием аннулировать договор с гражданином из-за задержки выплаты по кредиту, и суд удовлетворил наше требование», — сказал # юрист компании.

Историю этой квартиры, которая стала яблоком раздора между компанией и Анаром Оруджевым, поведал нам Азиз Гарашоглу. По его словам, квартира была приобретена в августе 2007 года на имя брата. Семья Азиза Гарашоглу поселилась в этой квартире, сделав хороший ремонт. Общая стоимость жилья составляет 27 тыс., из которых семья Оруджевых выплатила 21 тыс. 650 манатов. То есть, до погашения общей стоимости квартиры им оставалось выплатить всего 5 тыс. 350 манатов.

«Да, у нас были задержки с выплатой кредита, но мы договорились с Akkord о предоставлении отсрочки. Но неожиданно в 2017 году Akkord обратился в суд с требованием аннулирования договора. И суд принял решение в пользу компании, обязав нас освободить квартиру», — рассказывает Азиз Гарашоглу.

Почему-то во время принятия решения суд «забыл» упомянуть о том, кто должен вернуть семье Оруджевых выплаченные по ипотечному кредиту 21 тыс. 650 манатов.

Суд также «забыл» упомянуть о том, кто должен возместить семье расходы за ремонт. А.Гарашоглу утверждает, что после вынесения судебного решения они продолжали вести переговоры с Akkord о погашении долга. И с согласия руководства Akkord его семья продолжала жить на этой жилплощади, приобретенной у этой компании. Но в мае этого года, воспользовавшись отсутствием семьи Оруджевых, сотрудники компании, взломав дверь, ворвались в жилище, поменяли замок на двери, тем самым оставив журналиста без крыши над головой.

«В этой квартире остались наши вещи, которые мы не смогли забрать. Кроме того, компания, отказывается возвращать нам деньги, выплаченные по кредиту, а также возмещать расходы на ремонт», — сказал нам журналист.

Слова Азиза Гарашоглу в беседе с # подтвердил его адвокат — Бахрам Байрамов, который подчеркнул, что суд принял решение об аннулировании договора, заключенного между Анаром Оруджевым и компанией Akkord, но в решении суда ничего не говорится о возвращении собственности семьи Оруджевых, оставшейся в этой квартире, а также о возмещении расходов на ремонт.

На этот вопрос в беседе с # предельно ясный ответ дал юрист Akkord Замиль Абдуллаев, который утверждает, что его компания готова вернуть Оруджевым все выплаченные по ипотечному кредиту деньги. «Они также могут забрать свою собственность, находящуюся в квартире. А что касается денег, потраченных на ремонт, то Оруджевы могут обратиться в суд с требованием назначения экспертизы для установления стоимости ремонтных работ и возвращения этих денег», — сказал юрист.

Азиз Гарашоглу считает, что адвокат Akkord, мягко говоря, лукавит.

«Мы как раз собираемся подать в суд на Akkord Sənaye Tikinti İnvestisiya Korporasiyası для возмещения стоимости ремонтных работ. И мы неоднократно обращались в эту компанию относительно возвращения выплаченных нами за квартиру денег. Но руководство категорически отказывается удовлетворить наши требования», — сказал # Азиз Гарашоглу.

В общем, как убедился сам читатель, в результате судебной тяжбы, а также отмены в одностороннем порядке договоренности, дающей разрешение семье Оруджевых проживать в квартире до погашения долга, семья журналиста потеряла как крышу над головой, так и деньги.

Вроде, компания следует букве закона, но в данном случае возникает несколько вопросов:

1) Если компания разрешила семье Оруджевых проживать в квартире до полного погашения долга, почему резко изменила свое решение?

2) Решение суда обязаны исполнять все граждане, но почему исполнение обеспечивают не судебные приставы, а сотрудники Akkord, причем, когда ответчика нет дома?

3) Кто гарантирует сохранность оставшегося в квартире имущества семьи Оруджевых? Ведь семья могла в течение определенного периода накопить какую-то сумму денег, для того, чтобы выплатить оставшуюся сумму компании. А при захвате квартиры никаких свидетелей, кроме сотрудников Akkord, не было. Соответственно, и опись имущества не проводилась.

На все эти вопросы должны ответить представители компании, а если не они, то, наверное, суд. Но самый главный вопрос в данном деле другой: в СМИ муссировались утверждения о принадлежности компании Akkord теперь уже бывшему генпрокурору Азербайджана Закиру Гаралову. Представители компании ворвались в квартиру Гарашоглу до указа президента о снятии Гаралова с поста генпрокурора. Интересно, если учесть, что теперь «хозяин» не всесилен, представители Akkord продолжат работать с грубыми нарушениями закона или же все-таки поймут, что в любом споре с клиентом нужно найти золотую середину, дабы не ущемлять права человека. Особенно в такой трудный для страны период. Поживем, увидим…