Кувейт закрыл порты для судов из стран с коронавирусом

Портовое управление Кувейта запретило судам, идущим из стран, где обнаружено много случаев заболевания коронавирусом, — Японии, Сингапура, Таиланда, Италии, Ирана, Ирака — останавливаться в его портах, за исключением нефтяных танкеров, сообщила в среду кувейтская газета «Аль-Анбаа».
«Судам, идущим из Японии, Сингапура, Таиланда, Италии, Ирака и Ирана, запрещено посещать порты Кувейта. Запрет не распространяется на нефтяные танкеры», — говорится в сообщении управления.
В среду минздрав Кувейта объявил о 25 случаях заболевания новым коронавирусом на территории эмирата.
| 2020-02-26T16:53:17+00:00 26 февраля 2020, 21:31|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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