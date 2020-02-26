Кувейт закрыл порты для судов из стран с коронавирусом

Портовое управление Кувейта запретило судам, идущим из стран, где обнаружено много случаев заболевания коронавирусом, — Японии, Сингапура, Таиланда, Италии, Ирана, Ирака — останавливаться в его портах, за исключением нефтяных танкеров, сообщила в среду кувейтская газета «Аль-Анбаа».
«Судам, идущим из Японии, Сингапура, Таиланда, Италии, Ирака и Ирана, запрещено посещать порты Кувейта. Запрет не распространяется на нефтяные танкеры», — говорится в сообщении управления.
В среду минздрав Кувейта объявил о 25 случаях заболевания новым коронавирусом на территории эмирата.