Для обсуждения перспектив урегулирования конфликта в Украине министр иностранных дел Дмитрий Кулеба приглашен в Анкару.

Как передает # со ссылкой на турецкие СМИ, об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

«Мы проводим переговоры с двумя сторонами и прилагаем усилия для урегулирования в Украине. Несколько дней назад провел переговоры с министром иностранных дел Украины и пригласил его в Турцию», — сказал он, не уточнив дату возможного визита.

Чавушоглу отмел, что в Брюсселе на полях встречи глав МИД стран НАТО он провел переговоры с Кулебой.