Куда делись «вербованные для войны в Карабахе сирийские боевики»?

Бравада премьера Армении Никола Пашиняна, заявлявшего после июльских боев о высоком боевом духе армянской армии, улетучивается на глазах. Как только азербайджанская армия начала контрнаступательную операцию в Армении объявили военное положение и мобилизацию. Затем состоялся телефонный разговор премьера Армении с президентом России Владимиром Путиным. Объявление военного положения и мобилизации, а также телефонный разговор с Путиным произошли по инициативе самого Пашиняна.

Подобные шаги говорят о замешательстве Пашиняна, который еще несколько дней назад выдвигал условия руководству Азербайджана по урегулированию нагорно-карабахского конфликта. О степени замешательства руководства Армении можно судить и по распространяемой байке о якобы сирийских боевиках, сражающихся на стороне Азербайджана.

Так, посол Армении в России Вардан Тоганян заявил РИА Новости о том, что Турция перебросила в Азербайджан четыре тысячи боевиков из Сирии, которые сейчас сражаются в Карабахе.

При этом МИД России не комментируют эту информацию, также, как и министерство обороны Армении. Однако это обстоятельство не смущает МИД Армении, пресс-секретарь которого Анна Нагдалян заявляет о том, что есть «достоверные свидетельства» того, что «Турция вербует боевиков и переправляет их в Азербайджан».

«Помимо этого, бок о бок с азербайджанскими военными, воюют турецкие военные инструктора, которые используют турецкое вооружение, в том числе беспилотные летательные аппараты и военные самолеты. Таким образом, Турция поддерживает Азербайджан уже совершенно иначе, нежели в 90-е годы. От сухопутной блокады Армении Турция перешла к прямому вовлечению в военные действия», — добавила она.

Складывается ощущение, что Анна Нагдалян ставит себя на место пресс-секретаря министерства обороны Армении Шушан Степанян, которая заметно отличилась распространением фейков в ходе июльских боев. Если Нагдалян заявляет о наличии «достоверных свидетельств», то почему не предъявляет их общественности? Не ошибемся предположить, что Нагдалян сама знает ответ на этот вопрос – этих фактов попросту нет.