Завершился первый тур президентских выборов в Турции. Республиканская коалиция правящей партии ПСР и НДП победила, взяв 322 места из 600. То есть, парламентское большинство правящая партия себе обеспечила, теперь 21 мая Турции нужно будет определять президента страны.

Реджеп Тайип Эрдоган набрал 49,50% голосов избирателей. Для полной победы ему не хватило 0,5%, в то время как его оппонент набрал 45%. Отрыв 4% от главного конкурента, а этнический азербайджанец Синан Оган от коалиции Ata набрал 5,25% голосов. Это говорит о том, что в «финале» кому пойдут голоса Синана Огана, тот и станет президентом Турции. Как бы громко это не звучало, но азербайджанец будет решать, кому быть новым президентом страны.

Был еще один кандидат Мухаррем Индже, который снялся с предвыборной гонки за несколько дней до выборов, но его позиция, и поддержка того или иного кандидата тоже будет важна. Шансы на победу Кылычдароглу, конечно же есть, однако не столь велики. В своих предыдущих материалах мы отмечали, что социологические опросы — одно, а реальные выборы – это другое. Именно на эту электоральную ловушку и попался Кылычдароглу, поверив в социологические опросы, в то время как Эрдоган победил в реальных выборах.

Эрдогановскую Турцию западная пресса, и в целом Запад, не считает демократической, однако, в отличие от авторитарных стран в Турции есть реальная оппозиция и есть реальные выборы, чьи результаты признаются и властями, и оппозицией. Утверждать, что была фальсификация, не имеет смысла, поскольку итоги выборов признаны обоими лагерями.

Кылычдароглу, поверив в соцопросы, заявлял о том, что он победит в первом туре, однако как показали выборы, популярность Эрдогана, вопреки ожиданиям, экономическому кризису, инфляции и землетрясению, достаточно высока. Отдельно следует добавить, что увереннее всего Эрдоган победил именно в регионах, где произошло землетрясение. Парадокс, но факт.

Исходя из результатов вчерашнего голосования, можно с уверенностью сказать, что шансы на победу у Эрдогана во втором туре велики. Можно даже сказать, что он победит, но как мы отметили выше, исход будет решать электорат Синана Огана и Мухаррема Индже. Скорее всего, Эрдоган сможет одного из этих кандидатов перетащить на свою сторону, и тогда победа будет обеспечена. Однако сбрасывать со счетов возможности Кемаля Кылычдароглу тоже не стоит.

Кылычдароглу смог объединить всю оппозицию. Будучи алевитом, он смог собрать все конфликтующие стороны: курдов и националистов, исламистов и светских демократов. Поэтому считать его сбитым летчиком не стоит.

Другая сторона медали

Кто бы не стал президентом Турции, а им, скорее всего, станет Эрдоган, самое интересное начнется потом. А именно: решение фундаментальных экономических проблем страны. Инфляция и девальвация «подкосили» турецкую экономику. Собственно экономическое положение страны и обуславливает высокий рейтинг Кылычдароглу, который обещает политические, экономические и судебные реформы.

Судебные и экономические реформы – это то, что может дать результат в экономике. Однако откуда найти деньги? Своей неоднозначной политикой Эрдоган смог привлечь деньги и инвестиции со всего постсоветского пространства, тюркского мира, арабских стран Персидского залива и самое главное из России. По России отдельно нужно сказать, что до землетрясения финансовые вливания, которые пошли из России в турецкую экономику, после начала широкомасштабной войны в Украине, выровняли ситуацию.

Практически все сферы турецкой экономики, начиная от сельхозки и текстиля, заканчивая уже тяжелой промышленностью и параллельным экспортом, и недвижимостью, получили «новый воздух». Эрдоган не имеет геополитических предпочтений, как Кылычдароглу, который вновь тащит Турцию в кандидаты в членство ЕС. У Эрдогана одно предпочтение – выгода для Турции.

Все кризисы в регионе, конфликты, войны и санкции Эрдоган использовал в качестве возможности для своей страны. Договориться с Россией о «зерновой сделке», по которой он получает зерно со скидкой и перепродает, с другой стороны передает Украине БПЛА и другие виды вооружений, а с Россией договаривается о рассрочке по выплате долгов по газу. Курьезное умение Эрдогана лавировать и приносить стране небывалую мощь, геополитическую важность, стратегическую глубину и пространство для маневра сильно раздражает противников Турции и, в частности, западные страны.

Но самый большой его успех – это развитие ВПК, которое считается его гордостью, поскольку самый большой рывок Турции произошел именно в сфере ВПК.

У Кылычдароглу несколько другая программа. Лавировать таким образом у него не получится – это очевидно, а потому его ставка и надежда – это западные инвестиции. Тут следует добавить, что поскольку парламентское большинство у правящей партии, проводить реформы ему не удастся, поскольку они будут блокироваться парламентом, и в случае победы Кылычдароглу политический кризис Турции обеспечен. Более того, Эрдоган станет оппозиционером, который имеет парламентское большинство, что приведет к очередным выборам.

Для понимания, как бы выборы не были прекрасны для страны в плане сменяемости власти и ее развития, проводить подряд выборы нельзя: политический кризис может парализовать страну и привести к дефолту. Поэтому даже если Кылычдароглу победит и начнет обещанные политические реформы, он столкнется с парламентским большинством оппозиционера Эрдогана.