КСИР считает «сделку века» США ошибочным односторонним шагом

Предложенный Вашингтоном план мирного урегулирования между Израилем и Палестиной (так называемая сделка века) является односторонним шагом, который обречен на провал. Такое мнение высказал в среду заместитель по политическим вопросам Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) Йадолла Джавани.

«[Президент США Дональд] Трамп представил односторонний план, в котором есть только [интересы] Израиля, поддерживаемого США, — цитирует его агентство Tasnim. — Эта инициатива провальная с самого начала».

По словам Джавани, «презентация «сделки века» объединит борьбу палестинского народа, которая теперь вступает в новую фазу». «Трамп считает, что сделал что-то важное, но вскоре проймет, что совершил еще одну стратегическую ошибку», — добавил он.(ТАСС)

| 2020-01-29T15:08:44+00:00 29 января 2020, 17:25|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss