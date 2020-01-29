КСИР считает «сделку века» США ошибочным односторонним шагом

Предложенный Вашингтоном план мирного урегулирования между Израилем и Палестиной (так называемая сделка века) является односторонним шагом, который обречен на провал. Такое мнение высказал в среду заместитель по политическим вопросам Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) Йадолла Джавани.

«[Президент США Дональд] Трамп представил односторонний план, в котором есть только [интересы] Израиля, поддерживаемого США, — цитирует его агентство Tasnim. — Эта инициатива провальная с самого начала».

По словам Джавани, «презентация «сделки века» объединит борьбу палестинского народа, которая теперь вступает в новую фазу». «Трамп считает, что сделал что-то важное, но вскоре проймет, что совершил еще одну стратегическую ошибку», — добавил он.(ТАСС)