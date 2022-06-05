Вблизи шведских берегов в воскресенье начинаются военно-морские учения стран-членов НАТО BALTOPS 2022, передает Интерфакс.

В учениях примут участие 14 стран-членов альянса, а также Швеция и Финляндия, которые подали заявление на вступление в НАТО.

В общей сложности в учениях будут задействованы 45 боевых кораблей, 7 тысяч военнослужащих и 75 самолетов и вертолетов.

По данным 6-го оперативного флота США, в настоящее время в акватории Балтийского моря находятся три американских боевых корабля — большой десантный корабль ВМС США USS Kearsarge, на борту которого находятся подразделения 22-го экспедиционного батальона морской пехоты, а также десантный транспорт-док USS Gunston Hall («Ганстон Холл») и ракетный эсминец USS Gravely («Грейвели»).

Учения BALTOPS — одни из крупнейших в Северной Европе. В честь 500-летия морского флота Швеции учения начнутся в Стокгольме. Затем последуют тактические маневры в водах Балтийского моря и воздушном пространстве региона, завершатся учения в Киле (ФРГ).