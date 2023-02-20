Датская транспортно-логистическая компания A.P. Moeller-Maersk A/S завершает ликвидацию российского бизнеса. Крупнейший в мире контейнерный перевозчик, оперирующий флотом из почти 800 судов, достиг соглашения о продаже двух логистических центров в РФ, передает The Moscow Times.

Согласно сообщению пресс-службы компании, регулирующие органы России и Евросоюза одобрили продажу склада в Новороссийске вместимостью в 1,5 тысячи контейнеров, а также склада охлажденной и замороженной продукции в Санкт-Петербурге. Сделка состоялась 17 февраля и стала частью стратегии Maersk по уходу с российского рынка, подчеркнули в компании.

В марте прошлого года Maersk объявила, что прекращает перевозки в Россию, а в августе продала принадлежавшую ей долю в 30,75% в компании Global Ports Investments Plc самому большому в России оператору контейнерных перевозок — группе «Дело».