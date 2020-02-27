Круизный лайнер отказались пускать в порты Ямайки

Круизное судно MSC Meraviglia не получило разрешения на заход в порты Ямайки и Каймановых островов из-за боязни местных властей распространения коронавируса. Отказ был получен после того, как на берегу получили информацию о гриппе у одного из членов экипажа.

Как заявила компания, при подходе к порту ямайского города Очо-Риос во вторник экипаж круизного лайнера оповестил власти о том, что один из членов экипажа заболел сезонным гриппом. После этого он не получил официального разрешения на заход в порт.

Через четыре часа ожидания судно направилось в следующий порт захода.

Представитель министерства здравоохранения Ямайки пояснила, что у заболевшего члена экипажа были симптомы гриппа, а также он ранее мог побывать в стране, где есть случаи заражения коронавирусом, сообщает в среду, 26 февраля, издание Nationwide News. (iz.ru)

| 2020-02-27T00:12:43+00:00 27 февраля 2020, 06:12|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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