Круизный лайнер отказались пускать в порты Ямайки

Круизное судно MSC Meraviglia не получило разрешения на заход в порты Ямайки и Каймановых островов из-за боязни местных властей распространения коронавируса. Отказ был получен после того, как на берегу получили информацию о гриппе у одного из членов экипажа.

Как заявила компания, при подходе к порту ямайского города Очо-Риос во вторник экипаж круизного лайнера оповестил власти о том, что один из членов экипажа заболел сезонным гриппом. После этого он не получил официального разрешения на заход в порт.

Через четыре часа ожидания судно направилось в следующий порт захода.

Представитель министерства здравоохранения Ямайки пояснила, что у заболевшего члена экипажа были симптомы гриппа, а также он ранее мог побывать в стране, где есть случаи заражения коронавирусом, сообщает в среду, 26 февраля, издание Nationwide News. (iz.ru)