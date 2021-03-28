Кристиан Даниэльссон призвал политические силы Грузии к компромиссу

Личный представитель президента Европейского совета Кристиан Даниэльссон, прибыл поздно ночью в Тбилиси, сообщает «Спутник-Грузия».

Европейский дипломат с 29 марта проведет встречи с представителями правящей партии и оппозиции, чтобы помочь сторонам договориться и выйти из образовавшегося политического кризиса.

«Я очень рад вернуться в Грузию. Я с нетерпением жду возможности участвовать в этом процессе вместе с лидерами политических партий, оппозиции и правящих партий, чтобы помочь им достичь соглашения о прекращении в этой стране политического кризиса», — сказал представитель президента Европейского совета.

Как заявил Даниэльссон, он пробудет в Тбилиси три дня и за это время сторонам нужно достичь компромисса.

«Сейчас время для компромисса, и компромисс — это не признак слабости. Компромисс — признак силы. Компромисс — это демонстрация того, что демократия в Грузии работает, и компромисс является европейским путем. Я останусь здесь на три дня и с нетерпением жду, когда вновь обращусь к вам по окончании моей миссии, что состоится во вторник», — сказал Даниэльссон.