Проект «единой валюты БРИКС», который активно лоббировала Москва, обещая покончить с гегемонией доллара и «диктатом» его «хозяев» в лице США, провалился.

Идея запустить общую валюту пяти стран объединения, которую президент РФ Владимир Путин анонсировал вскоре после вторжения в Украину, рассчитывая создать способ торговать в обход санкций, «в ближайшей перспективе вряд ли реализуема», заявил в четверг пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

«Это пока дискуссионный процесс», который идет на уровне экспертов, признал он. При этом Песков добавил, что малореализуемость валюты БРИКС не означает, что проект не нужно обсуждать.

«Процесс дедолларизации мировой экономики неумолимо идет, — цитируют Пескова «Ведомости». — Многие страны тяготеют к траектории на использование национальных валют во взаимных расчетах».

О намерении создать «международную резервную валюту» на основе корзины валют БРИКС Путин заявил в июне 2022 года. Он обвинил власти Запада в «безответственной» макроэкономической политике, «включая запуск печатного станка, бесконтрольную эмиссию и накапливание необеспеченных долгов».