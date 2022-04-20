Российская сторона передала Украине проект мирного договора с четкими формулировками и ждет ответа от Киева.

Об этом сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Украинской стороне передан наш проект документа, который включает абсолютно четкие выработанные формулировки. Мяч на их стороне, ждем ответа», — заявил Песков.

Песков также добавил, что сроки ответа зависят от украинской стороны: «Мы неоднократно говорили, что динамика работы Киева «оставляет желать лучшего, поэтому украинцы не проявляют особого желания активизировать переговорный процесс».