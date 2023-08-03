Поведение «военкоров» показывает, что российские власти, возможно, запретили подконтрольным журналистам и блогерам освещать удары по Крыму из-за риска возникновения паники. Об этом пишут аналитики американского Института изучения войны (ISW) в своем очередном докладе, обнародованном в четверг, 3 августа.

В частности, некоторые «военные блогеры» обрушились с критикой на других «военкоров», которые выложили фотографии разрушений, вызванных ударами вблизи Севастополя и на мосту Чонгар в аннексированном Крыму. ISW предполагает, что эти «военкоры» выполняли кремлевский заказ по искусственному ограничению информации о событиях в Крыму. А сам Крым, говорится в докладе, превратился в точку напряжения в российском информационном пространстве, поскольку происходящие там события могут посеять сомнения в том, что российская армия способна защитить территории, которые считает своими.

Сдержанная реакция российских «военкоров» на недавние удары по Крыму резко контрастирует с их реакцией на недавние удары беспилотников по Москве, пишут аналитики Института изучения войны. Возможно, это связано еще и с тем, что российские власти не хотят лишний раз выставлять в неприглядном свете начальника Генштаба Валерия Герасимова, который отвечает за оборону Крыма. (DW)