Кравчук заявил, что Украина сохранит суверенитет только если вступит в НАТО

Бывший президент Украины, глава украинской делегации в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что лишь вступление в НАТО позволит стране сохранить суверенитет и возможность отстаивания собственных интересов. Об этом сообщает телеканал «1+1».

«Мы говорим обо всем сейчас, о гривне, о ее курсе, а вопрос один важнейший — Украина должна быть в НАТО. Другого варианта для Украины нет», — уверен он.

Кравчук добавил, что для получения членства в НАТО Украине придется выполнить все требования, выдвигаемые альянсом. (gazeta.ru)