Коронное новшество — расходы на страховые выплаты по безработице увеличены в два раза

Ответственные чиновники то и дело информируют общество о серьезных мерах на рынке труда. Пресса пестрит заявлениями Минтруда о появлении тысяч новых рабочих мест, поддержке, оказанной на волне кризиса бизнесу, чтобы сохранить рабочие места наших граждан и не оставить их без зарплат. Кроме этого, Инспекция занятости держит руку на пульсе субъектов экономической деятельности во избежание расторжения трудовых договоров.

Коронным решением профильного ведомства стали принципиальные изменения в подходах к страхованию от безработицы. В Минтруда предлагают сократить сроки, требуемые для выплаты страховки потерявшим работу людям, а также рекомендуют считать безработными лиц, чей срок контракта с работодателем истек. Также сообщается, что страховые выплаты по безработице смогут получить граждане даже с минимальным стажем страхования. Такие предложения, среди прочих, отражены в пакете поправок в закон АР «О страховании от безработицы».

В этой связи независимые эксперты обеспокоены тем, что с апреля текущего года в стране отсутствует статистика безработных. Проще говоря, остается неизвестным количество лиц, зарегистрированных в центрах труда. По данным профильного ведомства, в этом направлении на текущий момент ведется работа, а потому будем надеяться, что документ, отражающий количественный учет потерявших работу граждан, уже скоро предстанет в обновленном варианте. Если же к этому времени подоспеет отражающая объективный подход статистика безработных азербайджанцев, оба документа послужат серьезным подспорьем направленной социальной политики.

Как сказал в беседе с корреспондентом # председатель Центра изучения экономических ресурсов Руслан Атакишиев, безработными в нашей стране считаются граждане, потерявшие работу из-за сокращения штата на прежнем месте работы и зарегистрированные в центрах занятости в ожидании трудоустройства. «На самом деле, вопреки бытующей в обществе неверной установке считать безработными всех неработающих граждан, официально этот статус имеют лишь лица, числящиеся на учете органов занятости, — объяснил экономист. – И это нормальная мировая практика, поскольку не все граждане могут по состоянию здоровья работать или же хотят трудоустроиться. По этой логике мы не может считать безработной домохозяйку, занятую детьми и домашним трудом, поскольку она не думает искать работу. Также не считаются безработными граждане, не имеющие возможности трудоустройства по состоянию здоровья, лица до 16-ти лет и люди пенсионного возраста, а также отказавшиеся от предоставленных им вариантов работы».

В экономической литературе под безработными понимаются люди, которые временно пребывают без работы, ищут работу, но не могут найти. По словам эксперта, в действующем законодательстве четко прописаны критерии лиц, имеющих право на получение этого статуса, а социальные ориентиры высшего политического руководства страны предполагают не только оказание материальной помощи безработным, но строятся на приоритетах ликвидации этого нежелательного социально-экономического фактора. Так, 4 апреля текущего года правительство утвердило Программу экономической и социальной поддержки. В документе нашли отражения разовые выплаты в размере прожиточного минимума (190 манатов) лицам, зарегистрированным в качестве безработных в Государственной службе занятости.

«Сумма, конечно, небольшая, но когда никак не получается найти работу, это солидное подспорье, своего рода финансовая подушка. Почему бы такой возможностью не воспользоваться? Есть и другие меры поддержки», — подчеркнул эксперт, отметивший одним из важных моментов готовящегося законопроекта то, что страховые выплаты впредь охватят и граждан с истекшими сроками трудовых договоров. Однако для этого непрерывный трудовой стаж таких безработных не должен быть меньше трех лет.

Только в этом случае государство берет на себя обязательство платить ему в течение трех месяцев страховку по безработице в размере 250 манатов, которая равна сумме утвержденного в стране зарплатного минимума. По словам собеседника, ожидается переход к электронной системе назначения страховых выплат и это весьма позитивный шаг в сторону более простого и комфортного оформления выплат — гражданам больше не придется собирать ворох документов и обивать пороги различных ведомств, поскольку за них эту функцию выполнит «умная» интегрированная система.

Одновременно под занавес лета глава государства утвердил новый бюджет Фонда страхования от безработицы. В комментариях # экономист Натиг Джафарли обратил внимание на то, что согласно поправкам, доходы и расходы структуры в текущем году увеличиваются на 17,9% — до 151 млн 235,4 тыс. манатов. В структуре расходов, страховые выплаты по безработице составят 10 млн манатов (рост в 2 раза), организацию профессиональной подготовки и дополнительное образование — 7 млн манатов (рост на 40%), организацию оплачиваемых общественных работ – 3 млн манатов (рост на 50%). Кроме этого, расходы на организацию мероприятий по самозанятости составят 78 млн 735,4 тыс. манатов (рост на 23,5%).

По мнению экономиста, в структуре расходов фонда большие суммы выделяются на мероприятия, находящиеся в ведении исполнительных властей, и это в целом неправильно. Так, расходы на организацию мер по самозанятости и общественные работы из бюджета фонда в восемь раз больше, чем суммы, заложенные на страховые выплаты по безработице. В случае утверждения поправок обновленный закон обеспечит социальной защитой около 35-40 тысяч безработных, и это лишь малая толика потерявших работу граждан, говорит аналитик. Поскольку на текущий момент единовременные пособия по безработице получают в стране до 300 тыс. человек, и нет никакой гарантии, что все эти люди найдут работу в ближайшей перспективе.

Здесь также стоит напомнить, что закон «О страховании от безработицы», вступивший в силу с 1 января 2018 года, предусматривает два основных компонента – выплату полной или частичной компенсации потерявшему работу человеку в счет потерянной прибыли на период с момента потери работы и до нового трудоустройства, а также оказание помощи по возвращению его на трудовой рынок. В рамках страхования от безработицы предусматривается три вида выплаты — основная страховая выплата, дополнение к страховой выплате, минимальный страховой платеж.

Расчет месячного страхового платежа производится следующим образом: 50% от потерянной ежемесячной зарплаты при страховом стаже от 3 до 5 лет; 55% от потерянной ежемесячной зарплаты — при страховом стаже от 5 до 10 лет; 60% от потерянной ежемесячной зарплаты при страховом стаже свыше 10 лет. Страховой тариф формируется из двух источников: 0,5% удерживаемых из зарплаты самого работника и 0,5% от фонда оплаты труда по предприятию. Для аккумуляции средств, направляемых на страхование от безработицы, был создан специальный Фонд страхования от безработицы.