Коронавирус, выявленный у норок в Польше, может передаваться человеку

Коронавирус, выявленный у норок в Польше, может передаваться человеку и наоборот, сообщает РИА Новости, ссылаясь на польское министерство сельского хозяйства и развития села.

Как уточняется, заразившихся животных несколько месяцев назад обнаружили на ферме в Картуском районе. Специалисты провели исследования, чтобы проанализировать геном вируса.

Выяснилось, что обнаруженные у животных штаммы похожи друг на друга и принадлежат к уже известной эпидемиологам линии. Отмечается, что среди них нет мутаций, которые характерны для британской, южноафриканской или бразильской разновидности вируса.

Напомним, ранее коронавирус выявили у норок на фермах в нескольких странах, в том числе в Дании, Испании, США И Франции (aif.ru)