Число новых случаев заражения коронавирусом в мире на прошедшей неделе превысило 5,8 млн, что на 1 млн больше, чем за предыдущий аналогичный период, следует из подсчетов ТАСС.

Заболеваемость ковидом держится на уровне второй половины мая. Смертность из-за коронавируса при этом также растет.

Самые высокие показатели сейчас во Франции, где в сутки регистрируют свыше 150 тыс. случаев, что для страны является максимумом с конца марта. Далее следует Германия, где ежедневно ковид регистрируют у 130-140 тыс. жителей. На третьем месте Италия, там показатели превысили 100 тыс. новых случаев в сутки.

Также с начала лета вдвое выросла заболеваемость в Испании, в три раза — в Австрии и Нидерландах, в четыре — в Греции, в шесть — в Бельгии. Снижение отмечается только в Португалии, а в ряде стран Восточной Европы ситуация стабильна.

В Индии впервые за пять месяцев число новых случаев за 24 часа превысило 20 тыс. При этом в прошлую волну суточные значения доходили почти до 350 тыс. Заболеваемость резко пошла в рост в Японии, где с мая отмечалось серьезное снижение. Сейчас в стране вновь регистрируют около 50 тыс. случаев в день.

Почти пятикратный рост числа заражений коронавирусом отмечен в Турции за последние две недели.

За семь дней из-за COVID-19 умерли 11,5 тыс. человек, что на 3 тыс. больше, чем на прошлой неделе.

На первое место по смертности вновь вышли США, где за семь дней умерли около 1,6 тыс. человек. Далее следует Бразилия, однако там было зарегистрировано всего на 14 смертей меньше, чем в США.

На третьем месте Германия, где зафиксировали около 600 летальных исходов за семь дней.