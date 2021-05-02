Коронавирус в мире: более 808 тыс. новых случаев

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 151,8 млн, увеличившись за сутки более чем на 808 тыс. Согласно опубликованным в воскресенье данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), количество летальных исходов возросло более чем на 12,8 тыс., превысив 3,18 млн, передает ТАСС.

По состоянию на 16:09 мск 2 мая в ВОЗ поступили сведения о 151 803 822 инфицированных и 3 186 538 умерших. Число заразившихся увеличилось на 808 563, летальных исходов — на 12 870.

Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения об инфицированных и умерших, предоставляемые государствами.

Более половины случаев заражения за минувшие сутки пришлось на регион Юго-Восточной Азии, в который ВОЗ включает также Индию (408 382), на втором месте — Северная и Южная Америка (208 359), на третьем — Европа (129 182).