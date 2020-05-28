Коронавирус в Италии демонстрирует спад

Число жителей Италии, зараженных коронавирусом на данный момент, упало до 47 986.

Как передает РИА Новости, об этом говорится в сводке службы гражданской обороны за четверг. За сутки зараженных стало меньше на 2 980. Выздоровевшими от коронавируса за сутки объявлены 3 503 человека. Их число достигло 150 604. Число скончавшихся вследствие заражения COVID-19 за сутки выросло на 70 человек до 33 142.

Накануне умерли 117 человек, что несколько больше показателей последних дней.

Сейчас в лечебных учреждениях с подтвержденным заражением остаются 7 379 жителей Италии, за сутки их число сократилось на 350.

Общее число случаев заражения коронавирусом, включая выздоровевших и скончавшихся, возросло на 593 до 231 732. В среду сообщалось о 584 новых случаях. Рекордно низкий прирост заражений зарегистрирован в понедельник, когда новых случаев оказалось 300.