Коронавирус в Иране: 1 757 новых зараженных за сутки

За последние сутки в Иране коронавирусом заразились еще 1 757 человек. Об этом сказал пресс-секретарь министерства здравоохранения, лечения и медицинского образования Ирана Киянуш Джаханпур.

Таким образом общее число выявленных случаев достигло 118 392 человек, из них состояние 2 716 оценивается как тяжелое.

Джаханпур добавил, что за прошедшие сутки от коронавируса скончались 35 человек, таким образом общее число умерших от этой инфекции в Иране достигло 6 937 человек.

Представитель министерства отметил, что до сих пор от коронавируса вылечились 87 422 человека.

Для выявления случаев инфицирования в Иране проведено свыше 672 тысяч тестов.