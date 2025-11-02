Правительства Ирана и России заключили соглашение о совместном строительстве восьми АЭС на иранской территории. Об этом заявил вице-президент и глава Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Мохаммад Эслами в воскресенье, 2 ноября, сообщает агентство Tasnim.

По словам чиновника, четыре АЭС появятся в южной провинции Бушир на берегу Персидского залива, еще четыре — в других частях страны. Эслами напомнил, что недавно началось строительство новой АЭС в провинции Голестан на берегу Каспийского моря.

После создания новых АЭС общая мощность атомной энергетики Ирана должна достичь 20 000 МВт, заявил вице-президент. Для сравнения: по данным Росстата, общая мощность всех АЭС России сейчас составляет 28 639 МВт.

26 сентября ОАЭИ сообщила, что Тегеран и Москва договорились построить четыре энергоблока АЭС третьего поколения мощностью около 1255 МВт каждый. В «Росатоме» не прокомментировали эту информацию. Данные о восьми новых АЭС для Ирана в Москве также не подтверждали, хотя Эслами ранее уже говорил об этом.