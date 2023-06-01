Американская нефтяная компания Exxon Mobil намерена построить крупный нефтехимический комплекс в Китае, несмотря на давление со стороны властей США.

Как передает # со ссылкой на ТАСС, об этом в четверг сообщило агентство Bloomberg.

Источники сообщают, что комплекс получил название «Китай-1», и его ввод в эксплуатацию намечен на 2025 год. Будет также создан центр исследований и разработок, первый подобный за пределами США, для исследований в области улавливания углерода. «Строительство многомиллиардного нефтехимического комплекса стало краеугольным камнем стратегии роста [Exxon Mobil] в Китае, — отмечает агентство. — Стремление компании построить новое предприятие в КНР контрастирует с действиями других корпораций, таких как Apple Inc., Nike Inc., и Adidas, которые сокращают присутствие в стране».

Руководители нефтяного гиганта считают, что «мировой спрос на химикаты увеличится на 42% в период до 2030 года, и Китай находится в центре этого взрывного роста». Ожидается, что в долгосрочной перспективе китайская экономика будет расти быстрее, чем американская или европейская, поэтому Exxon Mobil уже спешит занять место азиатском на рынке.