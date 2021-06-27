В Грузии за сутки выявлено 585 новых случаев коронавируса, выздоровели 953 инфицированных, умерли 11 пациентов. Информация об этом недавно обновлена ​​на специальном правительственном сайте stopcov.ge, передает 1tv.ge.

За 24 часа в стране проведено 22 073 теста на коронавирус, в том числе 9 972 экспресс-теста на антигены и 12 101 ПЦР-тест.

Показатели выявления коронавируса в стране составляют: суточный — 2,65%, за последние 14 дней — 2,49%, за 7 дней — 2,33%.

Всего в Грузии с начала пандемии выявлено 363 522 случая заражения коронавирусом, из которых 349 658 инфицированных выздоровели и 5 266 человек умерли.

Всего вакцинировано 253 988 человек, за минувшие сутки — 2 267 человек.

В карантине находится 40 человек, в стационарах — 2 576 и в клинических гостиницах 598 человек соответственно.

При этом по состоянию на 26 июня в Грузии было выявлено 754 случая коронавируса, выздоровели 438 пациентов.