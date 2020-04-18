Коронавирус убил свыше 5 тысяч иранцев

Число случаев смертей от заболеваний, вызываемых коронавирусом нового вида, в Иране составило более 5 тыс. человек. Такие данные привел в субботу глава департамента по связям с общественностью министерства здравоохранения и медицинского образования исламской республики Киянуш Джаханпур.

«Количество новых случаев заражения коронавирусом в стране составило 1 374. Общее число заболевших достигло 80 868», — приводит его слова агентство ISNA. Джаханпур отметил, что «за 24 часа из-за коронавируса умерли 73 человека, общее количество летальных исходов составляет 5 031».

| 2020-04-18T14:09:27+00:00 18 апреля 2020, 16:02|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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