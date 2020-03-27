Коронавирус пробрался в администрацию Путина

В администрации президента России после первичного тестирования выявлены чиновники с подозрением на коронавирус.

Об этом РБК рассказали два близких к Кремлю источника. Речь идет как о минимум об одном случае. По словам второго источника, коронавирус выявили у двоих человек.

Еще один случай выявлен и в Управлении делами президента, сказали два собеседника РБК. Пресс-секретарь Управделами Елена Крылова заявила РБК, что ей об этом ничего не известно. В УДП соблюдаются все необходимые меры предосторожности, которые предписаны Роспотребнадзором, подчеркнула Крылова.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не ответил на вопрос РБК о выявленных случаях заражения коронавирусом в администрации президента и УДП.