Король Иордании заявил о возрождении и укреплении ИГ на западе Ирака

В течение последнего года террористическая группировка «Исламское государство» возродилась и укрепилась на западе Ирака, считает король Иордании Абдалла II, передает РИА Новости.

«В течение последнего года мы наблюдаем возрождение и укрепление ИГ не только в юго-восточной Сирии, но и на западе Ирака», — сказал король Иордании в интервью французскому телеканалу France 24 накануне своего европейского турне.

Абдалла II также выразил озабоченность в связи с тем, что в условиях раскола в иракском обществе придется столкнуться с возрождением ИГ. Он добавил, что международное сообщество «должно присутствовать там и быть готовым вмешаться и помочь Ираку бороться с этой угрозой». Он отметил, что ИГ представляет угрозу не только для Ирака и Ближнего Востока, но и для стран Европы и всего мира.

| 2020-01-13T13:38:49+00:00 13 января 2020, 14:16|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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