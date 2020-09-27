Король Иордании распустил парламент

Король Иордании Абдалла II распустил в воскресенье Палату депутатов и поручил правительству организовать всеобщие выборы. Об этом сообщило национальное агентство Petra. По его информации, иорданский монарх «принял такое решение в соответствии с параграфом третьим 34 статьи Конституции». Проведение новых выборов намечено Избиркомом на 10 ноября, передает ТАСС.

Нижняя палата Национального собрания состоит из 130 народных избранников, а верхняя — сенат — из 65 членов, которые назначаются иорданским монархом.

Согласно опросу населения, проведенному 24-27 сентября Центром стратегических исследований при университете Аммана, 51% респондентов высказались за перенос выборов из-за пандемии коронавируса. В свою очередь, 59% респондентов заявили, что не будут участвовать в голосовании.