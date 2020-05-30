Копай, не копай: картошка не спасет от увольнения глав ИВ

Прежде, чем приступить к написанию данной статьи, автор этих строк хотел бы задаться вопросом: какое из чувств, данным нам Всевышним, сильнее всего? Конечно же, единодушного мнения в ответе на сей вопрос быть не может. Хотя бы по той простой причине, что, сколько людей, столько же и мнений.

В этой виртуальной беседе, я уже слышу голоса, что сильнее чувства, чем любовь, нет. Иные возражают, утверждая, что по весу ненависть тяжелее любви, так как в душе человека, первое оставляет более тяжкий след, нежели последнее.

Не буду спорить ни с первыми, ни со вторыми, и выскажу свое, чисто субъективное мнение. Самым сильным чувством человека является страх.

Согласитесь, что когда липкие щупальца страха подступают к горлу и возникает чувство безысходности, они могут вызвать у человека способности, о которых он доселе не знал. И, как это ни парадоксально, в экстремальных ситуациях (а чувство страха именно для этого и дано человеку), мы способны на безумные поступки.

Страх подразделяется на несколько категорий. Боязнь за свое здоровье или жизнь, страх за безопасность своей семьи, и, апогей – панический страх потерять свою должность.

Для кого-то, вернее, для нормального человека последний пункт может показаться дикостью, но уверяю вас, что было немало случаев, когда ради собственной карьеры должностные лица жертвовали собственной семьей.

Согласен, лирики много, однако она была просто необходима для того, чтобы осознать сущность человека. Вне зависимости от того, какой пост «гомо сапиенс» занимает.

Ни для кого не секрет, что в последнее время президент Азербайджана Ильхам Алиев провел довольно основательную чистку в среднем звене иерархической ступени чиновничьего истеблишмента.

Если быть конкретным, то некогда всесильные у себя на местах главы Агстафинского, Имишлинского и других районов понесли суровое наказание за коррупцию. А благодаря имени главы Имишлинского района Вильяма, азербайджанцы поняли суть монолога Гамлета: «Быть или не быть».

Но вернемся к страху за свое кресло. На днях нас приятно удивила новость о том, что глава ИВ Массалинского района Шахин Мамедов снизошел до простолюдинов. Мало того, он собственноручно выкапывал картофель (тяжкий труд, конечно), всем своим видом показывая, что, «он свой, из народа».

Народ улыбался, понимая, что он хоть и свой, но все же в костюме картофель не собирают, но, чтобы не обидеть главу, соглашались во всем.

Но вы понимаете, в искренность Шахина Мамедова поверить не позволяет Интернет. Вы, конечно, простите, Шахин муаллим, за ваш непосильный труд, но вынужден сказать. Ваши подчиненные погрязли в нехороших делах (https://az.sputniknews.ru/incidents/20200501/423809025/azerbaijan-karantin-zloupotreblenija-rajony.html).

А ваш страх я понимаю. Но, вряд ли, картошкой загладить всю вину своих работников удастся. Вспомните про экс-министра культуры…