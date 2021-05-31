В Азербайджане Международный день защиты детей будет отмечен рядом мероприятий, которые пройдут не только в Баку, но и в других городах.

Цикл мероприятий подготовило Государственное агентство по туризму. Как сообщили # в пресс-службе агентства, 1 июня в Государственном Историко- Культурном и Природном Заповеднике «Янардаг» на протяжении всего дня будут проходить интерактивные и развлекательные игры для детей, концерты, а также будут организованы экскурсии для юных посетителей и онлайн-видеоконференция для студентов и преподавателей ряда школ.

Познавательно – развлекательные мероприятия для юных посетителей также будут организованы в Шекинском историко-этнографическом музее. А в историко-архитектурном заповеднике Киш будет представлена выставка местных юных мастеров, в том числе резьба по дереву, вышивка и др.

Вход во все вышеперечисленные музеи и заповедники будет бесплатный для детей до 18 лет.

В галерее Art Tower 1 июня по случаю 29-летия установления дипломатических отношений между Болгарией и Азербайджаном и в рамках празднования Международного дня защиты детей состоится открытие выставки «Болгария глазами детей». Организаторы проекта — посольство Болгарии и Arts Council Azerbaijan.

На площади перед галереей Art Tower в Ичеришехер состоится концерт в рамках Детского музыкального фестиваля «Симург». Как сообщила # автор и руководитель фестиваля Саида Таги-заде, в этом году программа фестиваля не ограничится выступлением исключительно пианистов, а будет более насыщенной и разноплановой.

«В этом году мы будем выявлять новые грани талантов. Проведем также художественные выставки, так как очень часто дети-музыканты умеют неплохо рисовать. В этом нам будет помогать руководитель Arts Council Azerbaijan Дадаш Мамедов», — рассказала С.Таги-заде.

Фестиваль проводится при поддержке Министерства Образования, Министерства Культуры, Arts Council Azerbaijan, Baku Media Center, Icherisheher, Pasha Holding, Aqua Vita.

Участники концерта были отобраны среди посетителей серии лекций для школьников, посвященных рациональному водопользованию и проблемам, связанным с рекой Кура, организованными Arts Council Azerbaijan и Simurq.

«После лекций юные талантливые ученики музыкальных школ выступали для детей — слушателей лекций. Это также является частью образовательного процесса. Таким образом, дети-музыканты заинтересовывают своих ровесников музыкой и искусством», — поясняют организаторы.

Основная цель фестиваля, по словам Саиды Таги-заде — дать возможность талантливым детям проявить себя, поиск новых имен и ярких талантов.

В Бакинском книжном центре 1 июня состоится встреча с Бахрамом Багирзаде.

Как сообщает #, с 12.00 до 14.00 дети всех возрастов могут прийти со своими родителями, пообщаться с дядей Бахрамом, приобрести его книги, а также получить автограф с дарственной надписью и сфотографироваться с автором на память. Все вырученные от мероприятия средства будут направлены в фонд «YAŞAT» для семей шехидов.