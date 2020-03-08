Контактировавший с больным коронавирусом человек заявил, что пожал руку Трампа

Глава Союза американских консерваторов Мэтт Шлапп рассказал, что контактировал с больным коронавирусом до того, как на конференции пожал руку американскому президенту Дональду Трампу, передает Fox News.

Шлапп отметил, что контакт был коротким, и заболевший не присутствовал на мероприятии.

Ранее появилась информация, что на митинге сторонников предвыборной кампании Трампа, где присутствовал президент, появился зараженный. Американский глава заявил, что это его «совершенно не беспокоит». (gazeta.ru)

| 2020-03-08T23:13:04+00:00 9 марта 2020, 00:35|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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