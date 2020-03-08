Контактировавший с больным коронавирусом человек заявил, что пожал руку Трампа

Глава Союза американских консерваторов Мэтт Шлапп рассказал, что контактировал с больным коронавирусом до того, как на конференции пожал руку американскому президенту Дональду Трампу, передает Fox News.

Шлапп отметил, что контакт был коротким, и заболевший не присутствовал на мероприятии.

Ранее появилась информация, что на митинге сторонников предвыборной кампании Трампа, где присутствовал президент, появился зараженный. Американский глава заявил, что это его «совершенно не беспокоит». (gazeta.ru)