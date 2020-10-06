Консерватизм и терпеливость по-армянски

В то время как в Нагорном Карабахе армянская армия панически отступает перед мощными ударами ВС Азербайджана руководство Армении занято общением с зарубежными изданиями, в которых оно тиражирует свои ложь и клевету.

Так, президент Армении Армен Саркисян в интервью китайскому изданию Caixin Media сказал, что «в условиях нынешней войны и вследствие заявлений азербайджанской стороны у Еревана может не быть иной альтернативы, кроме того, как не только признать Карабах, но и открыто оказать ему поддержку».

Для начала Саркисяну необходимо ознакомится с принятой 23 августа 1990 года Декларацией независимости Армении, согласно которой Нагорный Карабах «воссоединяется» с Арменией. По этому документу Карабах уже считается частью Армении, правда только для самих армян. Что касается поддержки созданного Ереваном марионеточного режима, то в оккупированном Карабахе проходят воинскую службу граждане Армении, даже сын армянского премьер-министра Ашот Пашинян служил там. Да и сам Саркисян неоднократно посещал оккупированный Карабах.

Саркисян также заявляет о том, что Армения для обеспечения возможности мирных переговоров по урегулированию нагорно-карабахского конфликта заняла очень консервативную и терпеливую позицию. О какой терпеливой позиции смеет заявлять президент Армении, если на протяжении многих лет официальный Ереван был заинтересован в закреплении статус-кво, а не урегулировании конфликта?

Еще в июле текущего года, находясь в Карабахе, Саркисян заявил, что карабахский вопрос не имеет иного решения, кроме как построения сильного государства. Этим заявлением президент Армении дал понять, что представляемая им страна не заинтересована в урегулировании нагорно-карабахского конфликта. А теперь в интервью изданию Caixin Media он цинично заявляет, что Армения заняла очень консервативную и терпеливую позицию.

При этом президент Армении в своем интервью апеллирует к международному сообществу и ООН. Дескать, почему они допускают, чтобы Азербайджан вел военные действия в Карабахе? На подобный цинизм может пойти только президент страны, которая нагло игнорирует требования резолюций СБ ООН по урегулированию нагорно-карабахского конфликта.

Если Саркисян цинично заявляет о необходимости соблюдения международного права, то пусть начнет с самого себя. Так, решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по делу «Чирагов против Республики Армения» от 16 июня 2015 года налагает на Армению ответственность за незаконную оккупацию и военное присутствие на территориях Азербайджана. Согласно материалам этого дела, обязанность Армении компенсировать гражданам Азербайджана потерянное ими в Нагорном Карабахе имущество ЕСПЧ объясняет следующим образом: поскольку Армения изначально была вовлечена в карабахский конфликт, оказывала военное, политическое и экономическое содействие Нагорному Карабаху, а также выдала паспорта жителям Нагорного Карабаха, следовательно, Армения осуществляет фактический контроль в отношении Нагорного Карабаха и прилегающих оккупированных территорий Азербайджана.

Ссылаясь на Гаагскую конвенцию 1907 года о законах и традициях сухопутной войны и Женевскую конвенцию 1949 года о защите гражданского населения во время войны, ЕСПЧ постановил, что контроль относится к понятию военной оккупации, признав тем самым факт оккупации азербайджанских территорий Арменией.

А в мае 2017 года принимая решение по делу «Мурадян против Армении», ЕСПЧ возложил ответственность за непроведение расследования смерти военнослужащего армянской армии Сурена Мурадяна в Нагорном Карабахе на Армению, с учетом того факта, что Нагорный Карабах и прилегающие к нему территории находятся под контролем Армении.

Как понятно из вышеприведенной информации, международное сообщество в курсе того, что ВС Армении находятся на азербайджанских территориях. Согласно международному праву, этот факт называется оккупация территории соседнего государства. Поэтому президент страны-агрессора не имеет никакого морального права осуждать действия Азербайджана по восстановлению своей территориальной целостности.