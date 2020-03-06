Конкурс «Евровидение» предложили провести онлайн

Международный песенный конкурс «Евровидение» в этом году можно провести в онлайн-формате, поскольку шутить с такой серьезной ситуацией, как вспышка коронавируса, не стоит, считает продюсер Иосиф Пригожин.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что «Фонд общественного вещания Нидерландов» (NPO) ориентируется на различные возможные сценарии организации «Евровидения» в связи с эпидемией коронавируса. При этом представитель NPO отказался комментировать, о каких именно альтернативах идет речь.

«Евровидение» можно было бы провести в онлайне. Каждый выступит в своей стране, потом все будут голосовать. Мы же живем в мире онлайна. Озаботиться стоит всем, с подобными вещами не шутят, я бы очень серьезно отнесся к тому, что происходит сейчас. Бдительность никому бы не помешала», — сказал Пригожин РИА Новости.

«Евровидение-2020» должно пройти 12-16 мая в Роттердаме. Нидерланды получили право провести Евровидение после победы исполнителя Дункана Лоуренса в прошлом году.

| 2020-03-06T16:42:55+00:00 6 марта 2020, 19:24|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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