Конгрессмены предложили палате представителей санкции против Nord Stream 2

В США конгрессмены от обеих партий внесли на рассмотрение палаты представителей законопроект, предусматривающий усиление санкций, направленных против проекта газопровода «Северный поток 2», сообщил член палаты представителей от республиканцев Адам Кинзингер.

«Конгрессмены Адам Кинзингер, Денни Хек, Майк Тернер и Рубен Гальего внесли на рассмотрение законопроект, который разъясняет и расширяет санкции за строительство газопровода «Северный поток 2», — говорится в сообщении на его сайте.

Кинзингер подчеркивает, что его предложения созвучны тем, которые ранее были внесены на рассмотрение сената Тедом Крузом и еще несколькими конгрессменами. Таким образом, теперь обе палаты Конгресса могут проводить рассмотрение дополнительных ограничительных мер по «Северному потоку 2». В обоих случаях законопроекты внесены представителями как республиканцев, так и демократов. (interfax.ru)