В Конгрессе США достигли предварительной договоренности о выделении Украине дополнительной помощи почти на $12 млрд, сообщает Reuters. Решение было принято в ходе дебатов по законопроекту о временных расходах.

Эти деньги пойдут не только на военные нужды, но и на поддержку экономики. Они будут предусмотрены в бюджете на 2023-й финансовый год, который начинается с 1 октября.

Конгресс должен принять законопроект о временных расходах до конца этого месяца. Он позволит финансировать широкий спектр государственных программ США, включая переселение афганских беженцев.

Президент США Джо Байден запросил у Конгресса $11,7 млрд помощи для Украины 3 сентября. Киев получит их в первом квартале 2023-го финансового года. В Белом доме отметили, что ранее выделенные средства уже заканчиваются: «Примерно три четверти прямой военной и бюджетной помощи, которую Конгресс предоставил Украине, уже выплачены или выделены, и еще больше ожидается к концу финансового года».

15 сентября Байден анонсировал еще $600 млн в качестве нового пакета военной помощи Киеву. Деньги выделят за счет «сокращения расходов на статьи Министерства обороны». США хотят отправить Украине боеприпасы для артиллерии и HIMARS, а также системы борьбы с беспилотниками и оборудование для разминирования. Помимо закупок вооружения, средства пойдут на «военное образование и подготовку кадров».

Ранее Украина запросила у США 29 типов вооружений и боеприпасов, чтобы вести успешное контрнаступление. В заявке Киева оказались и тактические ракетные системы большой дальности ATACMS, способные поражать цели на расстоянии 300 км. Однако Вашингтон заявил, что причин для таких поставок нет, поскольку нынешнее контрнаступление ВСУ показывает эффективность оружия, которое уже есть у украинских военных.

До этого администрация Байдена уже не раз отказывала Киеву в таком оружии из опасений, что ВСУ смогут наносить удары по территории России и это спровоцирует третью мировую войну.

Всего после начала войны власти США выделили Украине около $18 млрд и отправили Киеву 47 000 тонн вооружений и военной техники. (moscowtimes.ru)