Сенат США одобрил проект оборонного бюджета на следующий год, в который заложено 300 миллионов долларов на поддержку вооружённых сил Украины. Принятый документ направили на утверждение президенту США Джо Байдену.

Расходы на военные нужды США в 2022 году власти оценили в 770 миллиардов долларов. Это на пять процентов больше, чем бюджет прошлого года. Четыре миллиарда долларов из бюджета хотят направить на поддержку Европейской оборонной инициативы и 150 миллионов – на оборону стран Балтии. (svoboda.org)