Конференция ООН по нераспространению ядерного оружия перенесена на август следующего года из-за резкого увеличения заболеваемости COVID-19 на фоне распространения варианта «омикрон», сообщает «Голос Америки».

Конференция участников заключенного Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) должна была начаться в следующий вторник в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке после двух лет отсрочек из-за пандемии COVID-19.

Однако Управление ООН по вопросам разоружения в четверг разослало электронное письмо с уведомлением о том, что теперь конференция переносится на 1 августа 2022 года.

ДНЯО – это заключенный в 1970 году международный договор, направленный на предотвращение распространения ядерного оружия.