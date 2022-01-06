Сегодня в социальных сетях и некоторых электронных СМИ прошла новость о том, что директор Бакинской средней школы №9 Зиньят Ахмедова применила физическую силу против учеников. Были также продемонстрированы кадры, попавшие на камеру наблюдения. Естественно, не обошлось без обсуждений. Забегая вперёд, можем даже поэкспериментировать и почувствовать себя на миг провидцами: скорее всего, Минобразования накажет Зиньят ханум, а может даже уволит с поста руководителя школы. Но, как говорил Козьма Прутков, «зри в корень». Вот и мы постараемся последовать этому совету, которому уже более полутора веков…

Сразу же оговоримся и примем как константу: рукоприкладство педагогов в учебных заведениях – плохо и осуждаемо. А теперь уже всё остальное.

Маленькие князьки среднего образования

Граждане Азербайджана, чьи дети или же дети их близких и родных ходят в школу, прекрасно осведомлены о состоянии дел и супер-полномочиях директоров в этих учреждениях. Подавляющее большинство директоров чувствуют себя эдакими маленькими князьками, которые могут творить в учебном заведении всё, что только им вздумается. А учителя, школьники и их родители – это верноподданные, обязанные слушаться и прислуживать. Как прислуживают эти «подданные» — всем прекрасно известно. Особенно эта служба становится ответственной и материально зависимой для учащихся выпускных классов и их родителей. Тут уже директорам не приходится призывать их для «ратного труда», тут уже все дороги ведут в кабинет директора, хочешь ты этого или нет.

Сказать, что в Минобразования об этом не ведают – всё равно что плюнуть истине между глаз. Всем всё прекрасно известно. Но никому неохота разрушать эту порочную систему, и всё пущено на самотёк. Главное – остерегаться огласки, главное – чтобы не было никаких свидетелей и свидетельств. В этом плане, конечно же, директор школы №9 провалилась вчистую. Но… Не надо быть Пинкертоном, чтобы понять: Зиньят ханум просто подставили, слив записи с камеры наблюдения в соцсети. Кому-то захотелось свести счёты. Вот и все дела. Не было бы этого слива, не было бы и этой шумихи, не было бы и этой статьи. Как всего этого не было, нет и не будет в отношении других, более осторожных и более везучих директоров. А так… Система работает. Её называют и «системой образования». Насчёт первого слова – никаких претензий. Но вот насчёт второго – можно поспорить.

Когда теория расходится с практикой

А теперь небольшой исторический экскурс, приправленный некоторыми элементами ностальгии и сентиментализма.

Автор этих строк получил среднее образование в бывшем СССР, в бывшей столичной школе №66 (ныне лицей «Терегги»), что в бывшем пос. Монтино. Учился хорошо, даже очень. Но даже и ему за 10 лет учёбы пришлось получить по шее от педагогов. И по истечении многих десятилетий с полной ответственностью и уверенностью можно сказать: и поделом! Не будь этих затрещин, кто знает, куда могла завести судьба юношу, только-только пробующего курить и входящего в раж от первых копеек, «заработанных» во время, на первый взгляд, безобидных игр.

Да, понятно, это коренным образом противоречит всяким теоретическим выкладкам, научным изысканиям, инструкциям и толстым заумным книгам. Но практика… Это ведь совсем другое. И если учесть, какие нынче пошли школьники, до некоторых из них никакими словесными излияниями не достучаться. Ученики могут довести учителей просто до белого каления. А какие методы воздействия у педагога на обнаглевших и необузданных маменькиных сынков? Практически никаких. А если и есть эти самые методы, то они совсем уж бездейственные. И как ни крути, приходится учить уму-разуму старыми, дедовскими методами. Непедагогично? Старо? Может быть и так. Теоретически… Но практика, — это совсем иное.

P.S. И напоследок. Никакими «точечными ударами» по «проколовшимся» директорам или учителям положение в школах не исправить. Нужны комплексные меры во всей системе образования. Не ради галочки или очередного отчёта. Ради страны, государства, ради всех нас.