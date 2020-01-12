Компенсации семьям погибших в авиакатастрофе определят договоренности Ирана и Украины

Размер компенсаций семьям погибших при крушении самолета в Тегеране пока не определен, он будет зависеть от достигнутых украинской и иранской стороной договоренностей. Об этом заявил в воскресенье глава отдела расследования происшествий Организации гражданской авиации Ирана Хасан Резайефар.

«Поскольку крушение украинского самолета не является рядовым случаем, выплата компенсаций зависит от договоренностей Ирана и Украины», — приводит его слова агентство IRNA.

По словам чиновника, «самолет был застрахован одной из украинских компаний». «Поэтому ущерб, который был причинен местным зданиям и зеленым насаждениям, будет возмещен украинской страховой компанией», — отметил он.(ТАСС)