Американская компания SpaceX запустила на низкую околоземную орбиту очередную партию интернет-спутников Starlink. Об этом компания сообщила в ночь на воскресенье, 27 августа.

Запуск ракеты-носителя Falcon 9 с 22 мини-спутниками Starlink на борту произведен с 40-го стартового комплекса на базе американских Космических сил на мысе Канаверал во Флориде.

После разделения ступеней ракеты-носителя первая многоразовая ступень совершила управляемую вертикальную посадку на морскую платформу-дрон Just Read the Instructions в Атлантическом океане. Это было ее третье использование.

Специализированное онлайн-издание Space.com называет нынешнюю миссию знаковой для SpaceX, поскольку общее количество выведенных на орбиту спутников Starlink, по подсчетам отслеживающего запуски спутников астрофизика Джонатана Макдауэлла из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики, превысило 5000. (DW)