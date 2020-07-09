Комитет защиты журналистов США призвал отпустить Сафронова и снять обвинения

Американская правозащитная организация Комитет защиты журналистов (КЗЖ) потребовала немедленного освобождения экс-журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей» и советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова.

На сайте комитета появилось заявление в ультимативной форме, в котором говорится, что выдвинутые против Сафронова обвинения в шпионаже надуманные, поэтому их должны немедленно снять.

«Иван Сафронов должен быть немедленно отпущен», — отмечается в тексте.

Сафронов был арестован 7 июля на два месяца по делу о госизмене. Его подозревают в работе на чешские спецслужбы. При этом в Роскосмосе заявили, что он не имел доступа к государственной тайне. До своего назначения советником главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина Сафронов работал в газетах «Коммерсантъ» и «Ведомости». Он был уволен после статьи о возможной отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.(Газета.Ru)