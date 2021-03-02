Комиссия в США заявила, что власти не готовы к защите от угроз в сфере ИИ

Власти Соединенных Штатов не готовы противостоять угрозам, связанным с развитием искусственного интеллекта (ИИ). Такой вывод содержится в опубликованном в понедельник докладе федеральной независимой Комиссии по национальной безопасности в области искусственного интеллекта.

«США должны действовать сейчас, чтобы внедрять системы ИИ и инвестировать значительно больше ресурсов в инновации в области ИИ, чтобы охранять свою безопасность, способствовать процветанию и защитить будущее демократии. Сегодня власти не организуют и не инвестируют в то, чтобы выиграть технологическое соревнование <…> и не готовы защищаться от связанных с ИИ угроз», — говорится в документе.

Помимо прочего, внимание в докладе уделяется развитию ИИ в России и КНР. «Впервые со времен Второй мировой войны технологическое превосходство Америки — основа ее экономической и военной мощи — находится под угрозой. Китай располагает мощью, талантом и амбициями, чтобы превзойти США в качестве мирового лидера в области искусственного интеллекта в следующее десятилетие, если текущие тенденции не изменятся. Одновременно искусственный интеллект усиливает угрозу, исходящую от кибератак и кампаний по дезинформации, которые Россия, Китай и другие используют для проникновения в наше общество, кражи наших данных и вмешательства в наши демократические [процессы]», — считают авторы документа.(ТАСС)