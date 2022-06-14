В понедельник в Вашингтоне прошло второе открытое заседание комиссии Сената, расследующей события 6 января 2020 года, когда толпа сторонников президента Дональда Трампа ворвалась в попытке сорвать сертификацию Конгрессом результатов президентских выборов, на которых победил кандидат Демократической партии Джо Байден.

На заседании в понедельник комиссия представила видеозаписи показаний людей из окружения президента Трампа, имевших отношение к процессу подсчета голосов. Из их заявлений следует, что вопреки их советам в ночь выборов задолго до завершения подсчета голосов Дональд Трамп публично заявил о том, что он одержал победу, а затем продолжал настаивать на своем несмотря на отсутствие доказательств, подтверждавших фальсификацию результатов голосования.

«Я подумал, если он (президент Трамп) действительно верит в то, что он говорит, то он оторван от реальности, — заявил комиссии министр юстиции в правительстве Трампа Уильям Барр. — Мое мнение остается прежним: президентские выборы не были объектом фальсификаций».

Цель членов комиссии , о которой они говорили сами, продемонстрировать, что Дональд Трамп сознательно лгал американцам, утверждая что выборы были у него «украдены».

Комиссия планирует провести еще несколько публичных заседаний, представляя результаты своего расследования. (svoboda.org)