Колумбия выслала двух российских дипломатов за шпионаж

Власти Колумбии выслали двух российских дипломатов, которых подозревают в разведывательной деятельности. Об этом пишет местная газета Tiempo со ссылкой на источники в колумбийском правительстве.

Как пишет издание, речь идет о дипломатах Александре Паристове и Александре Белоусове.

По информации источников, они вербовали информантов в городе Кали, а также занимались экономическим шпионажем, проявляя заинтересованность в конфиденциальной информации об эксплуатации минеральных ресурсов.

Россияне уже улетели из Колумбии. (Газета.Ру)

| 2020-12-22T21:39:06+04:00 22 декабря 2020, 22:32|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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