В США ожидают, что два зенитных ракетных комплекса NASAMS для усиления системы противовоздушной обороны (ПВО) будут доставлены в Украину в течение двух месяцев.

Соответствующую информацию на открытом брифинге 16 сентября озвучил спикер Минобороны США генерал Патрик Райдер, сообщили в Пентагоне.