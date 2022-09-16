В США ожидают, что два зенитных ракетных комплекса NASAMS для усиления системы противовоздушной обороны (ПВО) будут доставлены в Украину в течение двух месяцев.
Соответствующую информацию на открытом брифинге 16 сентября озвучил спикер Минобороны США генерал Патрик Райдер, сообщили в Пентагоне.
«Надеемся, что две батареи NASAMS будут отправлены в течение следующих двух месяцев. Эти системы ПВО помогут Украине защититься от опасности с воздуха, в частности от самолетов, беспилотников и крылатых ракет» – отметил он.