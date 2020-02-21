Когда перестанет гореть «Садарак»?

Утром 18-го февраля в крупнейшем торговом центре столицы «Садарак» возник пожар. По данным МЧС, огонь был потушен в 9:05. В тушении огня приняли участие Служба противопожарной охраны, силы Гражданской обороны, работники Службы спасения особого риска и два вертолета.

Как сообщил представитель МЧС, причины возгорания пока не установлены. Как сообщили работники торгового центра, пожар охватил Восьмой торговый ряд. В огне пострадали 60 магазинов. По сведениям самих торговцев, причина огня – короткое замыкание (contakt.az).

Корреспондент # побывал в Садараке. Как оказалось, при Торговом центре имеется собственная пожарная команда.

«Когда возник пожар, мы вместе с сотрудниками Министерства по чрезвычайным ситуациям сразу же занялись его тушением», — сообщили нам члены пожарной команды.

Однако в день тушения пожара Интернет телевидение канал 13 продемонстрировал сюжет, в котором предприниматели, чьи товары сгорели вот время пожара, заявляют о том, что пожарные приехали после того как их магазины сгорели.

Как заявил # помощник директора торгового центра «Садарак» Дениз, во всех магазинах торгового центра имеются огнетушители: «Кроме того, по всей территории торгового центра расположены пожарные гидранты (устройство, обеспечивающее подачу воды для тушения пожара – прим.авт.)»

И, действительно, как убедился наш корреспондент, огнетушители в магазинах торгового центра были. И пожарные гидранты расположены по всей территории торгового центра. Но, по словам предпринимателей, во многих гидрантах на момент пожара не оказалось воды.

Пожары в торговом центре «Садарак» стали довольно – таки частым явлением.

28 марта 2019 года на сайте «Зеркало» была опубликована статья под названием «Будем гореть и дальше или почему в «Садарак» нет огнетушителей…».

В статье рассказывалось о журналистской проверке, проведенной в торговом центре «Садарак», в результате которой выяснилось, что практически ни в одном из магазинов, расположенных на территории торгового центра, не было огнетушителей.

Сейчас огнетушители есть, собственная пожарная команда тоже. Остается только дождаться, когда резервуары заполнят водой…