Кочарян попал в больницу

Находящийся под арестом экс-президент Армении Роберт Кочарян поздно вечером в субботу был госпитализирован из-за ухудшения состояния здоровья, передает «Интерфакс».

«Из-за резкого повышения артериального давления и ухудшения самочувствия Роберт Кочарян госпитализирован в ереванский медцентр «Наири». По результатам пока еще продолжающегося обследования будет принято решение о дальнейшем лечении. Сейчас Роберт Кочарян чувствует себя хорошо», — сообщил журналистам руководитель офиса экс-президента Виктор Согомонян.

Кочарян был арестован в Ереване в июле 2018 года, после того, как ему было предъявлено обвинение в свержении конституционного строя по делу о событиях марта 2008 года. Тогда Кочарян покидал президентский пост и готовился передать полномочия победившему на выборах Сержу Саргсяну. Несогласные с результатами голосования сторонники кандидата в президенты Левона Тер-Петросяна организовали в Ереване акции протеста. Власти Армении разогнали участников многотысячной акции. В ходе беспорядков погибли 10 человек, более 250 получили ранения.

Ранее в мае 2018 года Кочарян был освобождён решением суда под личное поручительство бывшего и действующего президентов непризнанной Нагорно-Карабахской республики Аркадия Гукасяна и Бако Саакяна, однако Апелляционный суд в июне 2018 года принял решение о его аресте.