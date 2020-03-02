КНР обвиняют в принуждении уйгуров к труду на фабриках западных компаний

В период с 2017 по 2019 год в рамках государственной программы по «социальному перевоспитанию уйгуров» власти КНР принуждали как минимум 80 000 представителей этого религиозного меньшинства к труду на фабриках 83 международных компаний, таких как Apple, BMW, Gap, Huawei, Nike, Samsung, Sony и Volkswagen. Такие выводы содержится в докладе экспертов исследовательского института Australian Strategic Policy Institute (ASPI), опубликованном в воскресенье, 1 марта.

По данным авторов доклада, условия, в которых работали участвовавшие в программе уйгуры из провинции Синьцзян, «дают серьезные основания полагать, что речь идет о принудительном труде». (DW)