Книжная выставка-ярмарка Livre Paris отменена из-за коронавируса

На минувшей неделе французский министр здравоохранения Оливье Веран заявил, что на всей территории страны будут запрещены массовые мероприятия численностью от 5 тысяч человек, если их проведение предусматривает закрытые площадки. Во Франции число случаев заражения коронавирусом достигло 130, ранее сообщалось о двух смертях.

Организаторы «с сожалением приняли решение отменить проведение выставки Livre Paris в 2020 году», сообщает издание. Мероприятие должно было проходить с 20 по 23 марта. «Выставка Livre Paris встретит вас в 2021 году с новыми надеждами и новыми открытиями в области книг и чтения. При форс-мажорных обстоятельствах решаем не мы, а правительство», — говорится в коммюнике профсоюза издателей (SNE), передает РИА Новости.