Книжная выставка-ярмарка Livre Paris отменена из-за коронавируса

Сороковая по счету книжная выставка-ярмарка Livre Paris во французской столице была отменена после мер, которые недавно ввело правительство страны для борьбы с коронавирусом, сообщает специализированное издание Livre Hebdo со ссылкой на заявление организаторов.
На минувшей неделе французский министр здравоохранения Оливье Веран заявил, что на всей территории страны будут запрещены массовые мероприятия численностью от 5 тысяч человек, если их проведение предусматривает закрытые площадки. Во Франции число случаев заражения коронавирусом достигло 130, ранее сообщалось о двух смертях.
Организаторы «с сожалением приняли решение отменить проведение выставки Livre Paris в 2020 году», сообщает издание. Мероприятие должно было проходить с 20 по 23 марта.