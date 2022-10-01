Северная Корея запустила неопознанную баллистическую ракету в сторону Японского моря. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на пресс-службу Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи.

Согласно данным агентства, этот запуск стал 22-м испытанием ракет КНДР с начала года. Предыдущее испытание прошло 29 сентября. Южнокорейские военные пытаются установить дальность, высоту и скорость полета ракеты.

Ранее северокорейские баллистические ракеты во время испытания пролетели 350 км в направлении Восточного моря и достигли максимальной высоты в 50 км. Объединенный комитет начальников штабов отметил, что запуск произошел через несколько часов после того, как вице-президент США Камала Харрис завершила однодневный визит в Южную Корею, во время которого она встретилась с президентом Юн Сок Ёлем и совершила поездку по демилитаризованной зоне, разделяющей две Кореи.