За последний месяц в Клинический медицинский центр (КМЦ) с отравлением угарным газом обратились 30 человек.

Как сообщили в КМЦ, все обратившиеся в центр вылечились и были выписаны.

«В связи с похолоданием в последнее время возросло число случаев отравления угарным газом, поэтому призываем население соблюдать осторожность. Основными признаками отравления угарным газом являются головокружение, головная боль, тошнота, сонливость, потеря равновесия, галлюцинации и др. При отравлении угарным газом до прибытия «скорой помощи» путем принятия определенных мер можно избежать возникновения критической ситуации. Нужно вывести пострадавшего на свежий воздух, промыть ему ротовую полость, восстановить дыхание и если нужно сделать искусственное дыхание. Но в любом случае обязательно нужно доставить пострадавшего в больницу и взять его на врачебный контроль», — говорится в сообщении.